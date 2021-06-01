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Требования к декларированию ценных бумаг изменят: закон завтра вступит в силу

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Украина, Вторник 01 июня 2021 10:27
Требования к декларированию ценных бумаг изменят: закон завтра вступит в силу Фото: закон о требованиях к декларированию ценных бумаг завтра вступит в силу (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг. Соответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после опубликования.

Документ определяет, что не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5% голосующих акций общества.

Исключено требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

В декларацию также не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Не будет декларироваться и как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной рады.

Напомним, парламент принял данный закон во втором чтении в конце апреля.

Как писало РБК-Украина, за основу Рада приняла этот закон в середине апреля. Тогда предусматривалось, что не подлежат декларированию ценные бумаги, номинальная стоимость которых менее одного прожиточного минимума.

Так, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию.

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