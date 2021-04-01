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В Украине хотят изменить требования к декларированию ценных бумаг

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 12:15
В Украине хотят изменить требования к декларированию ценных бумаг Фото: требования к декларированию ценных бумаг могут изменить (kdka.org.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховной раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №5173.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата парламента.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам антикоррупционной политики.

Этот закон предлагает урегулировать некоторые вопросы декларирования. Документ исключает требование об указании номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

Также не подлежат декларированию ценные бумаги, номинальная стоимость которых меньше одного прожиточного минимума.

"При обсуждении отмечалось, что при доработке законопроекта следует отметить, что изменения в декларировании ценных бумаг должны касаться их совокупной номинальной стоимости", - указано в сообщении.

Кроме того, члены комитета выступили против возможности указывать в декларации номер в Едином государственном демографическом реестре только в случае его присвоения лицу. Ведь данный вопрос урегулирован в действующей редакции закона.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект за основу", - сообщили в парламенте.

Напомним, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Верховная рада приняла соответствующий законопроект №5153 за основу.

Как писало РБК-Украина, нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, полученные без уплаты налогов.

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