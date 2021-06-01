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Вимоги до декларування цінних паперів змінять: закон завтра набуде чинності

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 10:27
Вимоги до декларування цінних паперів змінять: закон завтра набуде чинності Фото: закон про вимоги до декларування цінних паперів завтра набуде чинності (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

В Україні змінять вимоги до декларування цінних паперів. Відповідний закон завтра набуде чинності.

Документ опублікували у виданні "Голос України".

Він набуде чинності на наступний день після оприлюднення.

Документ визначає, що не підлягають декларуванню акції акціонерного товариства - резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому особа-власник призначена (обрана) на посаду, і сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства.

Виключено вимогу про надання номерів рахунків, на яких обліковуються некомпенсовані заощадження Ощадбанку СРСР.

В декларацію також не включають операції з обміну валют як витрати і угоди. Такі операції не потребують повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Не декларуватиметься і як об'єкти нерухомості приміщення громадської приймальні народного депутата, якщо воно є державною комунальною власністю і знаходиться в оренді чи на іншому праві користування.

З переліку осіб, щодо яких проводиться спецперевірка і повна перевірка декларації, виключили радників голови Верховної ради.

Нагадаємо, парламент ухвалив даний закон у другому читанні наприкінці квітня.

Як писало РБК-Україна, за основу Рада схвалила цей закон у середині квітня. Тоді передбачалося, що не підлягають декларуванню цінні папери, номінальна вартість яких менше одного прожиткового мінімуму.

Так, в Україні хочуть за допомогою подачі "нульової декларації" передбачити для громадян так звану податкову амністію.

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