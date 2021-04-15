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Требования к декларированию ценных бумаг могут измениться. Рада приняла закон за основу

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 17:57
Требования к декларированию ценных бумаг могут измениться. Рада приняла закон за основу Фото: Рада хочет изменить требования к декларированию ценных бумаг (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут изменить требования к декларированию ценных бумаг. Верховная рада поддержала за основу соответствующий законопроект №5173.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

"За" проголосовали 300 парламентариев.

Закон предлагает урегулировать некоторые вопросы декларирования. Документ исключает требование об указании номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

Также не подлежат декларированию ценные бумаги, номинальная стоимость которых меньше одного прожиточного минимума.

В профильном комитете обращали внимание, что при доработке законопроекта следует отметить, что изменения в декларировании ценных бумаг должны касаться их совокупной номинальной стоимости.

Члены комитета выступили против возможности указывать в декларации номер в Едином государственном демографическом реестре только в случае его присвоения лицу. Ведь данный вопрос урегулирован в действующей редакции закона.

Напомним, в начале апреля профильный комитет ВР рекомендовал Раде принять соответствующий закон основы.

Как писало РБК-Украина, в Украине хотят с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотреть для граждан так называемую налоговую амнистию. Рада одобрила соответствующий законопроект №5153 за основу.

При этом нулевое декларирование будет добровольным, показывать нужно будет доходы, полученные без уплаты налогов.

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