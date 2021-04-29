В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг: Рада одобрила закон

В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №5173.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 270 нардепов.

Не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5% голосующих акций общества.

Документ исключает требование об указании номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

Ко второму чтению профильный комитет решил не включать в декларацию операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не потребуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Предусмотрено также не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Рады.