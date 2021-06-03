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Требование к кандидатам в прокуроры по стажу работы в области права могут отменить

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Украина, Четверг 03 июня 2021 16:53
Требование к кандидатам в прокуроры по стажу работы в области права могут отменить Фото: Раде предлагают упростить отбор на должности прокуроров (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде предлагают упростить отбор кандидатов на должность прокурора. Это предусматривает соответствующий законопроект №5158.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Мы зарегистрировали законопроект №5158 об усовершенствовании отбора и подготовки прокуроров и предлагаем наконец решить ряд проблем, которые сегодня есть в этой сфере. Во многом именно они мешают привлекать к работе в прокуратуре наиболее подготовленных и добродетельных специалистов", - сообщил член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов.

По словам нардепа, к этим проблемам относятся сложности с получением необходимого опыта в прокуратуре, слишком длительная специальная подготовка и слишком усложненная процедура спецпроверки будущих прокуроров.

Документ отменяет требование к кандидатам на должность прокурора обязательно иметь двухлетний стаж работы в области права. Им предоставляется возможность по желанию стажироваться в прокуратуре, чтобы получить стаж для назначения на должность прокурора окружной прокуратуры.

"Это поможет снизить нагрузку на других прокуроров окружной прокуратуры, ведь можно будет перевести на стажеров несложные уголовные производства и другие незначительные дела", - пояснил нардеп.

Закон предусматривает формирование должностей прокуроров-стажеров за счет вакантных или временно вакантных должностей прокуроров окружных прокуратур. Выплата зарплаты таким стажерам будет происходить за счет экономии фонда зарплаты, поэтому дополнительных расходов бюджетных средств не будет.

Проект предлагает и изменения по специальной подготовке прокуроров.

"Срок подготовки надо сократить, и она должна содержать две стадии. Первичная - изучение основ организации работы в прокуратуре и правил прокурорской этики в Тренинговом центре прокуроров. Вторичная - это стажировка в должности прокурора-стажера", - подчеркнул парламентарий.

По словам Неклюдова, кандидат назначается на нее на конкурсной основе в соответствии с полученным на квалификационном экзамене рейтингом.

В документе определен круг полномочий прокурора-стажера. Он не может работать на должности старшего прокурора группы прокуроров, выполнять процессуальное руководство в уголовном производстве о тяжких и особо тяжких преступлениях, выполнять работу в Офисе генпрокурора, облпрокуратурах.

Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры. Документ предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров.

Как писало РБК-Украина, в Украине прокурорам могут вернуть классные чины и форму. Это предусматривает внесенный в ВР законопроект №3062.

Так, в мае 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за непрохождения аттестации в некоторых регионах Украины были уволены более 30% прокуроров.

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