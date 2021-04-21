Прокурорам могут вернуть классные чины и форму

В Украине могут вернуть классные чины и форму прокурорам . Это предполагает внесенный в Верховную раду законопроект №3062.

Об этом сообщил член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов , передает пресс-служба партии "Слуга народа".

В процессе реформирования прокуратуры, которая началась после 2014 года, чины и форму отменили.

Парламентарий подчеркнул, что это было поспешное решение "из-за довольно поверхностного взгляда на вопрос".

"Фактически классный чин - это дополнительная мотивация к карьерному росту, повышение престижа службы, один из действенных механизмов повышения квалификации и эффективности работы. Поэтому было бы вполне справедливо вернуть прокурорам возможность получить классный чин, который поможет эффективной работе прокурора", - заявил нардеп.

По данным опроса, более 40% прокуроров считают классный чин показателем успешности карьеры, хотя и не столь значительным, как повышение по службе. Почти для трети классный чин является показателем профессионализма, а четверть опрошенных отметили, что это неплохой материальный стимул.

За какие достижения прокурор будет получать классный чин

Закон предлагает, чтобы это происходило по результатам сдачи обязательного квалификационного экзамена или аттестации, на которых проверяется уровень подготовки.

"А также хотим предоставить право на такую ​​награду за выслугу лет, но исключительно после окончания срока службы в должности. Прокурор сможет получить чин государственного советника юстиции Украины, государственного советника юстиции 1, 2 и 3 классов. Их будет предоставлять президент. За каждый чин выплачивается ежемесячная надбавка, размер которой определит правительство", - рассказал парламентарий.

Предусмотрено, что прокуроры, которым присвоены классные чины, будут иметь единую форменную одежду с соответствующими знаками, которую будут выдавать бесплатно.

"Она подчеркнет процессуальный статус прокурора, будет вызывать уважение и дисциплинировать участников уголовного процесса", - заявил Неклюдов.