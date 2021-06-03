Вимогу до кандидатів у прокурори щодо стажу роботи в галузі права можуть скасувати

"Ми зареєстрували законопроект №5158 про удосконалення добору та підготовки прокурорів і пропонуємо нарешті розв’язати низку проблем, які сьогодні є у цій сфері. Багато в чому саме вони заважають залучати до роботи у прокуратурі найбільш підготовлених та доброчесних спеціалістів", - повідомив член комітету з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов.

За словами нардепа, до цих проблем належать складнощі з отриманням необхідного досвіду у прокуратурі, надто тривала спеціальна підготовка та занадто ускладнена процедура спецперевірки майбутніх прокурорів.

Документ скасовує вимогу до кандидатів на посаду прокурора обов’язково мати дворічний стаж роботи в галузі права. Їм надається можливість за бажанням стажуватися у прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.

"Це допоможе знизити навантаження на інших прокурорів окружної прокуратури, адже можна буде перекласти на стажистів нескладні кримінальні провадження та інші незначні справи", - пояснив нардеп.

Закон передбачає формування посад прокурорів-стажистів за рахунок вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів окружних прокуратур. Виплата зарплати таким стажистам відбуватиметься за рахунок економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.

Проект пропонує і зміни щодо спеціальної підготовки прокурорів.

"Термін підготовки треба скоротити, і вона має містити дві стадії. Первинна - вивчення основ організації роботи у прокуратурі та правил прокурорської етики у Тренінговому центрі прокурорів. Вторинна - це стажування на посаді прокурора-стажиста", - підкреслив парламентар.

За словами Неклюдова, кандидат призначається на неї на конкурсній основі відповідно до отриманого на кваліфікаційному іспиті рейтингу.

У документі визначене коло повноважень прокурора-стажиста. Він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів, виконувати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконувати роботу в Офісі генпрокурора, облпрокуратурах.