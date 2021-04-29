Обязательность аттестации и дисциплинарные производства: Рада меняет реформу прокуратуры
Верховная рада приняла за основу законопроект №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры. Документ предусматривает безальтернативную обязательность прохождения аттестации для претендентов на должности прокуроров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
За документ проголосовали 253 народных депутата.
В проекте прописана обязательность прохождения аттестации для возможности вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуре, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.
Документ предусматривает возможности завершения начатых до 1 сентября 2021 года процедур отбора и дисциплинарного производства.
Предлагается постоянство действия кадровых комиссий ОГП, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров. Образование, определение периода и порядка работы таких комиссий осуществляет генпрокурор.
Восстанавливается действие положений закона "О прокуратуре" в части формирования состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство. Генпрокурору дают право принимать решение о созыве всеукраинской конференции прокуроров.
Напомним, в Украине могут вернуть классные чины и форму прокурорам. Это предполагает внесенный в Верховную раду законопроект №3062.
Как писало РБК-Украина, в мае 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за непрохождения аттестации в некоторых регионах Украины были уволены более 30% прокуроров.
Так, в марте прошлого года в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности закона о реформировании органов прокуратуры.