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Реформа ГПУ: в отдельных регионах уволили более 30% прокуроров

Новости » Политика     08.05.2020 - 22:24
Реформа ГПУ: в отдельных регионах уволили более 30% прокуроров
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Аттестация прокуроров восстановится после карантина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за непрохождения аттестации в некоторых регионах Украины было уволено более 30% прокуроров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По словам Венедиктовой, такие масштабные сокращения могут дестабилизировать работу отдельных региональных прокуратур и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы.

"Из-за непрохождения аттестации в прокуратурах отдельных регионов уволено более 30% прокуроров. Это может дестабилизировать не только работу отдельно взятой прокуратуры, но и существенно повлиять на функционирование правоохранительной системы в целом", - заявила она.

Генпрокурор отметила, что аттестация региональных прокуратур продолжится сразу после завершения карантина.

"Сейчас продолжается работа по созданию кадровых комиссий", - добавила Венедиктова.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта в Конституционный суд поступило представление 50 народных депутатов относительно конституционности закона о реформировании органов прокуратуры.

Также РБК-Украина писало, что после переаттестации в Генпрокуратуре осталось работать меньше половины прокуроров. До реформы в Генпрокуратуре работали почти 1400 прокуроров, но после переаттестации осталось всего 680.

Теги Новости Украины ГПУпереаттестацияпрокурор
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