Треба перезавантажити Радбез ООН, щоб виключити звідти РФ, - Кулеба

Про це під час телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна .

Він зазначив, що це не швидкий процес і Україні треба бути наполегливою у своїх намаганнях.

"Це не швидкий процес, тому що потрібно повністю перезавантажити Раду Безпеки ООН для того, щоб виключити з неї Росію. Але і це відбудеться. Головне, бути наполегливими та робити те, що ми робимо. А цей місяць, який Росія головує в Радбезі ООН ми максимально використаємо для того, щоб наблизити цю мету", - сказав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна стала першою державою, яка поставила питання нелегітимності членства РФ в Радбезі ООН, хоч це питання актуальне вже не перший рік.