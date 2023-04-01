Головування Росії в Раді безпеки ООН: голова МЗС закликав не допустити зловживання

Країнам-учасницям Ради безпеки ООН необхідно забезпечити умови, за яких Росія не зможе зловживати своїм головуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter .

Варто зауважити, що головування Росії в Раді безпеки ООН розпочалося у квітні. Воно триватиме місяць.

"Головування Росії в РБ ООН - це ляпас міжнародній спільноті. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби Росії зловжити своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія поза законом у РБ ООН", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв про необхідність загнати Росію в кут і не дати можливості просувати неправдиві наративи.

Також ми писали, що, за даними МЗС України, Росія стала частиною Ради безпеки ООН незаконно.

Більш детально про те, чому Росія все ж таки почала головувати в Радбезі ООН, незважаючи на війну проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.