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Головування Росії в Раді безпеки ООН: голова МЗС закликав не допустити зловживання

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Субота 01 квітня 2023 16:35
Головування Росії в Раді безпеки ООН: голова МЗС закликав не допустити зловживання Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Країнам-учасницям Ради безпеки ООН необхідно забезпечити умови, за яких Росія не зможе зловживати своїм головуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу у Twitter.

"Головування Росії в РБ ООН - це ляпас міжнародній спільноті. Я закликаю нинішніх членів РБ ООН припинити будь-які спроби Росії зловжити своїм головуванням. Я також нагадую, що Росія поза законом у РБ ООН", - наголосив глава МЗС.

Варто зауважити, що головування Росії в Раді безпеки ООН розпочалося у квітні. Воно триватиме місяць.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв про необхідність загнати Росію в кут і не дати можливості просувати неправдиві наративи.

Також ми писали, що, за даними МЗС України, Росія стала частиною Ради безпеки ООН незаконно.

Більш детально про те, чому Росія все ж таки почала головувати в Радбезі ООН, незважаючи на війну проти України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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