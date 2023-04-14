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Надо перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить оттуда РФ, - Кулеба

Новина українською →
Пятница 14 апреля 2023 01:19
Надо перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить оттуда РФ, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совбез Организации объединенных наций необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.

Об этом во время телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он отметил, что это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой в своих усилиях.

"Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

После обнародования видео с казнью украинского воина, министр также заявил о необходимости исключения страны-агрессора из состава органа.

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Дмитрий Кулеба ООН
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