Надо перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить оттуда РФ, - Кулеба

Об этом во время телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина .

Он отметил, что это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой в своих усилиях.

"Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.