У травні в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних
У травні 2026 року в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення за останні чотири роки. Загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячну доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Що зафіксувала місія ООН
У травні підтверджено загибель щонайменше 274 цивільних та поранення 1763 - разом понад 2000 осіб. Це найвищий показник з квітня 2022 року.
"Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2000 осіб, і цей місяць став місяцем з найбільшою кількістю жертв з квітня 2022 року", - заявила голова місії Даніель Белль.
Що спричинило таку кількість жертв
Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах. Ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар:
- 5 травня - авіабомби по промисловій зоні Запоріжжя: 12 загиблих, 42 поранених;
- 14 травня - ракета влучила в багатоквартирний будинок у Києві: 24 загиблих, щонайменше семеро поранених.
Дрони б'ють рекорди
Поблизу лінії фронту головною причиною жертв стали малі ударні дрони. У травні від них загинули щонайменше 64 цивільних і 539 поранені - найвищий показник для цього виду зброї за весь час повномасштабного вторгнення. Лише в Херсоні - 14 загиблих і 221 поранений.
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