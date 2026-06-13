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У травні в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних

02:48 13.06.2026 Сб
2 хв
Що спричинило найбільшу кількість жертв в Україні за чотири роки?
aimg Катерина Коваль
У травні в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних Фото: попередній антирекорд був зафіксований у квітні 2022 року (Getty Images)
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У травні 2026 року в Україні зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення за останні чотири роки. Загальна кількість постраждалих перевищила 2000 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щомісячну доповідь Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Що зафіксувала місія ООН

У травні підтверджено загибель щонайменше 274 цивільних та поранення 1763 - разом понад 2000 осіб. Це найвищий показник з квітня 2022 року.

"Загальна кількість жертв серед цивільних осіб у травні перевищила 2000 осіб, і цей місяць став місяцем з найбільшою кількістю жертв з квітня 2022 року", - заявила голова місії Даніель Белль.

Що спричинило таку кількість жертв

Головна причина - застосування Росією потужної зброї в міських районах. Ракети та авіабомби неодноразово призводили до загибелі та поранення десятків людей за один удар:

  • 5 травня - авіабомби по промисловій зоні Запоріжжя: 12 загиблих, 42 поранених;
  • 14 травня - ракета влучила в багатоквартирний будинок у Києві: 24 загиблих, щонайменше семеро поранених.
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Дрони б'ють рекорди

Поблизу лінії фронту головною причиною жертв стали малі ударні дрони. У травні від них загинули щонайменше 64 цивільних і 539 поранені - найвищий показник для цього виду зброї за весь час повномасштабного вторгнення. Лише в Херсоні - 14 загиблих і 221 поранений.

Путін пригрозив посиленням атак по інфраструктурі України - нібито у відповідь на обстріли російських міст. 12 червня Росія вже атакувала ТЕС ДТЕК: є загиблий і поранений співробітник. Паралельно ЗМІ показали фото нових пускових установок для "Шахедів", які Росія побудувала прямо під Білоруссю.

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