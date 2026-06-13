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В мае в Украине зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданских

02:48 13.06.2026 Сб
2 мин
Что вызвало наибольшее количество жертв в Украине за четыре года?
aimg Екатерина Коваль
В мае в Украине зафиксировали наибольшее количество жертв среди гражданских Фото: предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле 2022 года (Getty Images)
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В мае 2026 года в Украине зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения за последние четыре года. Общее количество пострадавших превысило 2000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежемесячный доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Что зафиксировала миссия ООН

В мае подтверждена гибель по меньшей мере 274 гражданских и ранения 1763 - вместе более 2000 человек. Это самый высокий показатель с апреля 2022 года.

"Общее количество жертв среди гражданских лиц в мае превысило 2000 человек, и этот месяц стал месяцем с наибольшим количеством жертв с апреля 2022 года", - заявила глава миссии Даниэль Белль.

Что повлекло такое количество жертв

Главная причина - применение Россией мощного оружия в городских районах. Ракеты и авиабомбы неоднократно приводили к гибели и ранению десятков людей за один удар:

  • 5 мая - авиабомбы по промышленной зоне Запорожья: 12 погибших, 42 раненых;
  • 14 мая - ракета попала в многоквартирный дом в Киеве: 24 погибших, по меньшей мере семеро раненых.
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Дроны бьют рекорды

Вблизи линии фронта главной причиной жертв стали малые ударные дроны. В мае от них погибли по меньшей мере 64 гражданских и 539 раненых - самый высокий показатель для этого вида оружия за все время полномасштабного вторжения. Только в Херсоне - 14 погибших и 221 раненый.

Путин пригрозил усилением атак по инфраструктуре Украины - якобы в ответ на обстрелы российских городов. 12 июня Россия уже атаковала ТЭС ДТЭК: есть погибший и раненый сотрудник. Параллельно СМИ показали фото новых пусковых установок для "Шахедов", которые Россия построила прямо под Беларусью.

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