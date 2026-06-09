США в ООН різко оцінили становище Росії і звернулися до її союзників
Представник США в Раді Безпеки ООН назвав вторгнення Росії в Україну стратегічним провалом і закликав Іран та Кубу припинити підтримку Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Що сказав представник США
На засіданні Ради Безпеки ООН американський дипломат Дан Негреа дав оцінку становищу Росії.
"Вторгнення Росії в Україну стало стратегічним провалом. Її нафтопереробні заводи у вогні. Москва не може досягти своїх цілей на полі бою. Ескалація не змінить цього й лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Ця війна має припинитися негайно. Годі вже", - заявив він.
Негреа окремо звернувся до країн, які підтримують Росію. Він назвав Іран - за постачання дронів для ударів по Україні - та Кубу - за те, що вона дозволяє тисячам найманців воювати на боці Росії. Обох закликали "негайно припинити підтримку воєнних зусиль Москви".
Позиція США щодо миру
Водночас дипломат наголосив: війна не має військового рішення і може завершитися лише шляхом переговорів. США, за його словами, готові сприяти досягненню тривалого миру і неодноразово говорили про це обом сторонам.
Напередодні Зеленський поспілкувався зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером - розмова відбулася під час технічної посадки літака президента в Кишиневі.
Очікується, що Віткофф та Кушнер найближчим часом вперше відвідають Київ - точної дати поки немає.