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Путін пригрозив посиленням атак по інфраструктурі України

17:53 12.06.2026 Пт
2 хв
Диктатор знайшов цьому незвичайне виправдання
aimg Анастасія Никончук
Путін пригрозив посиленням атак по інфраструктурі України Фото: Володимир Путін (GettyImages)
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Росія готує ще більше масованих атак по інфраструктурі України, нібито у відповідь на обстріл російських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію пропагандистського агентства ТАСС.

Заява Путіна

За словами диктатора Володимира Путіна, Росія посилюватиме удари по об'єктах інфраструктури України на тлі збільшення атак по російській території. Він наголосив, що такі дії розглядаються як захід у відповідь на дії противника.

Відповідь на удари і мета атак

Путін зазначив, що удари будуть спрямовані таким чином, щоб знизити мотивацію для атак по цивільній інфраструктурі Росії. За його словами, йдеться про системну відповідь на дії української сторони.

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Відновлення об'єктів у Росії

Окремо він заявив, що пошкоджені об'єкти на території РФ відновлюються в короткі терміни і не створюють серйозних проблем для країни. За його твердженням, російська інфраструктура здатна швидко компенсувати наслідки ударів.

"У нас усе швидко відновлюють, тут жодних проблем немає. Серйозних проблем вони нам створити не зможуть. Ми повинні - і це наступне завдання - відповідати їм як слід. І ми це робимо, і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника так, щоб відбити в них бажання нападати на наші цивільні об'єкти. Їм не вдасться вирішити ні завдання роз'єднання суспільства, ні завдання шкоди нам у сфері економіки", - заявив Путін.

Нагадуємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що в Росії розробляють супутникову систему, яка в перспективі дасть змогу військовим РФ керувати важкими безпілотниками.

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