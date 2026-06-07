У травні Україна звільнила більше територій, ніж захопила Росія, - ISW

За оцінками аналітиків, у травні російські війська захопили або проникли на територію близько 40 кв. км, при цьому втратили контроль над приблизно 280 кв. км.

У квітні росіяни захопили або проникли на територію близько 28 кв. км, але втратили контроль над приблизно 116 кв. км.

Водночас ISW зафіксував, що частина "просувань" Росії - це лише тимчасові проникнення вглиб позицій України.

Райони, в які російські війська, іноді дуже невеликими групами з кількох солдаті, інфільтрувалися та зберігають обмежену присутність, не контролюються росіянами у доктринальному сенсі.

Водночас наголошується, що поточна бойова ситуація, а саме часті зміни українських і російських позицій, ріст зони ураження дронами, ускладнює точні розрахунки щодо здобутків та втрат.

Крім того, попри те, що джерела використовують різні методології підрахунку, але все ж доходять до спільних загальних висновків щодо просувань Росії та України на полі бою.

В ISW зазначили, що на цьому тлі кремлівські чиновники продовжують відкидати будь-яке врегулювання шляхом переговорів, яке не вирішує "корінні причини" війни в Україні.

Так, міністр закордонних справ Росіїї Сергій лавров заявив у відеозверненні з нагоди дня російської мови, що відновлення прав росіян та російськомовного населення в Україні "є необхідною умовою для довгострокового мирного врегулювання".

"Подальша відданість Кремля початковим воєнним цілям Росії відбувається на тлі зниження бойових можливостей РФ та уповільнення російського просування", - зазначають аналітики.