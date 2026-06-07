В мае Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия, - ISW

По оценкам аналитиков, в мае российские войска захватили или проникли на территорию около 40 кв. км, при этом потеряли контроль над примерно 280 кв. км.

В апреле россияне захватили или проникли на территорию около 28 кв. км, но потеряли контроль над примерно 116 кв. км.

В то же время ISW зафиксировал, что часть "продвижений" России - это лишь временные проникновения вглубь позиций Украины.

Районы, в которые российские войска, иногда очень небольшими группами из нескольких солдат, инфильтрировались и сохраняют ограниченное присутствие, не контролируются россиянами в доктринальном смысле.

В то же время отмечается, что текущая боевая ситуация, а именно частые изменения украинских и российских позиций, рост зоны поражения дронами, затрудняет точные расчеты по достижениям и потерям.

Кроме того, несмотря на то, что источники используют различные методологии подсчета, но все же приходят к общим общим выводам относительно продвижений России и Украины на поле боя.

В ISW отметили, что на этом фоне кремлевские чиновники продолжают отвергать любое урегулирование путем переговоров, которое не решает "коренные причины" войны в Украине.

Так, министр иностранных дел Россиии Сергей Лавров заявил в видеообращении по случаю дня русского языка, что восстановление прав русских и русскоязычного населения в Украине "является необходимым условием для долгосрочного мирного урегулирования".

"Дальнейшая преданность Кремля начальным военным целям России происходит на фоне снижения боевых возможностей РФ и замедления российского продвижения", - отмечают аналитики.