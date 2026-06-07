В мае Украина освободила больше территорий, чем захватила Россия, - ISW

Эффективность российской наступательной кампании снижается, несмотря на применение различных методов картографирования для анализа ситуации на поле боя. Украинские военные в мае освободили больше территории, чем удалось захватить россиянам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
По оценкам аналитиков, в мае российские войска захватили или проникли на территорию около 40 кв. км, при этом потеряли контроль над примерно 280 кв. км.
В апреле россияне захватили или проникли на территорию около 28 кв. км, но потеряли контроль над примерно 116 кв. км.
В то же время ISW зафиксировал, что часть "продвижений" России - это лишь временные проникновения вглубь позиций Украины.
Районы, в которые российские войска, иногда очень небольшими группами из нескольких солдат, инфильтрировались и сохраняют ограниченное присутствие, не контролируются россиянами в доктринальном смысле.
В то же время отмечается, что текущая боевая ситуация, а именно частые изменения украинских и российских позиций, рост зоны поражения дронами, затрудняет точные расчеты по достижениям и потерям.
Кроме того, несмотря на то, что источники используют различные методологии подсчета, но все же приходят к общим общим выводам относительно продвижений России и Украины на поле боя.
В ISW отметили, что на этом фоне кремлевские чиновники продолжают отвергать любое урегулирование путем переговоров, которое не решает "коренные причины" войны в Украине.
Так, министр иностранных дел Россиии Сергей Лавров заявил в видеообращении по случаю дня русского языка, что восстановление прав русских и русскоязычного населения в Украине "является необходимым условием для долгосрочного мирного урегулирования".
"Дальнейшая преданность Кремля начальным военным целям России происходит на фоне снижения боевых возможностей РФ и замедления российского продвижения", - отмечают аналитики.
Российское наступление замедлилось до самых низких показателей за последний год. Потери оккупантов бьют рекорды: ежемесячно гибнут или получают тяжелые ранения около 35 тысяч военных - и набор контрактников едва закрывает эту дыру.
Цена каждого километра продвижения выросла резко. Если осенью прошлого года Россия тратила 67 солдат на квадратный километр захваченных территорий, то в апреле - уже 179. А в мае - еще больше.
Между тем российский диктатор Владимир Путин выдал очередную порцию бреда относительно войны в Украине. По его словам, армия оккупантов якобы наступает на фронте каждый день.
Недавно разведка Эстонии заявила, что у российского диктатора остается все меньше времени, чтобы навязать Украине свои условия в войне. Ситуация на фронте зашла в тупик, а внутри России усиливаются экономические и социальные проблемы.
Кроме того, руководитель ОП Кирилл Буданов сообщил, что Россия не может достичь первоначальных целей в войне с Украиной. Он добавил, что поэтому страна-агрессор "снижает планку" и выдвигает новые требования.
В то же время FT недавно написало, что командование РФ пообещало Владимиру Путину захватить Донбасс до осени. Они докладывают ему, что украинская армия якобы истощена, фронт разрушается и сил у Украины становится меньше.
Отметим, Bloomberg писало, что часть высокопоставленных чиновников в Кремле признают, что война против Украины зашла в тупик. Они также не видят безопасного выхода из этой ситуации для режима.