Час більше не на боці Путіна: розвідка Естонії заявила про переломний момент у війні

У російського диктатора Володимира Путіна залишається дедалі менше часу, щоб нав’язати Україні свої умови у війні, оскільки ситуація на фронті зайшла у глухий кут, а всередині РФ посилюються економічні та соціальні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Таку оцінку дав керівник Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін. За його словами, протягом найближчих чотирьох-п’яти місяців Путін може втратити можливість вести переговори "з позиції сили".

"Час не на користь Росії", - заявив Росін.

За словами глави естонської розвідки, у Кремлі вже не говорять про "тотальну перемогу", оскільки російська армія не демонструє значних успіхів на полі бою, попри величезні втрати.

Він зазначив, що Москва втрачає більше військових, ніж здатна набрати. Водночас просування російських сил останнім часом практично зупинилося.

За даними аналітиків Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), за два роки до січня російські війська просувалися в середньому на 70 метрів на день, при цьому щодня гинуло або отримувало поранення близько 1 000 солдатів.

Окремо Росін звернув увагу на роль дронів у війні. На його думку, саме масове використання безпілотників з обох сторін не дозволяє проводити масштабні механізовані прориви на фронті.

У естонській розвідці вважають, що для серйозного посилення наступу Росії Кремлю довелося б оголошувати нову хвилю мобілізації. Однак такий крок може створити ризики для внутрішньої стабільності самої РФ.

"Вони (влада РФ - ред.) дуже стурбовані внутрішньою стабільністю, дуже ретельно стежать за нею… Це не те рішення, яке вони прийняли б дуже легко", - зауважив Росін.

Він нагадав, що попередня часткова мобілізація у 2022 році викликала хвилю протестів та масовий виїзд росіян за кордон.

Додатковий тиск на Кремль створюють санкції, великі витрати на війну та удари України по російській нафтовій інфраструктурі. За словами Росіна, українські дрони вже завдали російському енергетичному сектору збитків на мільярди доларів.

Він також зазначив, що війна дедалі сильніше відчувається і всередині самої Росії. Зокрема, після атак дронів на Москву для росіян стало очевидно, що "війна наближається, війна вже вдома".

Окремою проблемою для Кремля стають військові, які повертаються з фронту. За словами Росіна, вони привозять із собою насильство, психологічні травми та криміналізацію суспільства. Він додав, що деякі з них приєднуються до організованих злочинних угруповань.

Попри це, глава естонської розвідки поки не бачить ознак масштабного бунту в Росії через жорсткий контроль спецслужб. Водночас він припустив, що подібні системи можуть виглядати стабільними лише зовні.

"Я справді не бачу вуличної революції на цей час, але іноді такі системи є дуже порожніми зсередини, і якщо щось трапиться, це відбудеться дуже швидко, і ми всі будемо здивовані", - підсумував він.