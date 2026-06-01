В мае Россия ударила по Украине рекордным количеством дронов

В прошлом месяце Россия выпустила по Украине рекордное количество беспилотников. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Издание пишет, что в мае на Украину было направлено рекордное количество российских дронов за все время полномасштабной войны - 8150. Количество российских беспилотников выросло на 24% по сравнению с апрелем, когда уже был установлен предыдущий рекорд.

Украина, которая в мае перехватила 91% российских дронов и ракет, подтвердила недавнее усиление воздушных атак на свою территорию.

"Интенсивность боевых действий растет", - заявило украинское Минобороны, которое зафиксировало более 7000 столкновений на фронте в мае против 5085 в апреле.

Также в прошлом месяце страна-агрессор выпустила по Украине 211 ракет, среди которых была баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Масштабные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 мая страна-агрессор осуществила массированное воздушное нападение на Украину, выпустив 229 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".

Вражеские воздушные цели запускались одновременно с семи различных направлений. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 212 вражеских дронов.