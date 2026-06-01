Главная » Новости » Война в Украине

В мае Россия ударила по Украине рекордным количеством дронов

19:40 01.06.2026 Пн
2 мин
Кроме того, оккупанты выпустили по Украине более 200 ракет
aimg Валерий Ульяненко
В мае Россия ударила по Украине рекордным количеством дронов Фото: дрон-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
В прошлом месяце Россия выпустила по Украине рекордное количество беспилотников. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с апрелем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Издание пишет, что в мае на Украину было направлено рекордное количество российских дронов за все время полномасштабной войны - 8150. Количество российских беспилотников выросло на 24% по сравнению с апрелем, когда уже был установлен предыдущий рекорд.

Украина, которая в мае перехватила 91% российских дронов и ракет, подтвердила недавнее усиление воздушных атак на свою территорию.

"Интенсивность боевых действий растет", - заявило украинское Минобороны, которое зафиксировало более 7000 столкновений на фронте в мае против 5085 в апреле.

Также в прошлом месяце страна-агрессор выпустила по Украине 211 ракет, среди которых была баллистическая ракета средней дальности "Орешник".

Масштабные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 31 мая страна-агрессор осуществила массированное воздушное нападение на Украину, выпустив 229 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".

Вражеские воздушные цели запускались одновременно с семи различных направлений. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 212 вражеских дронов.

Отметим, в ночь на 24 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по всей Украине с помощью дронов-камикадзе, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования. Главным направлением вражеского удара стал Киев.

По данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано 690 средств воздушного нападения, среди которых 90 ракет и 600 дронов различных типов. Было уничтожено или подавлено 604 воздушные цели - 55 ракет и 549 беспилотников различных типов.

Россия устала от посланцев Трампа и хочет мирных переговоров "по-новому", - NYT
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны