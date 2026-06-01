Росія буксує. Як вдалось загальмувати наступ ворога на фронті

Як зазначають співрозмовники видання, тактика противника на фронті залишається такою ж, як і раніше - інфільтрація малих груп, накопичення і далі штурм. Попри це, на сповільнення наступу вплинули два фактори.

Втрати росіян і нестача мобілізованих

Перший фактор - Сили оборони почали ліквідовувати більше росіян на фронті, довівши їхні втрати до 35 тисяч на місяць (вбитими та важкопораненими).

З них близько 60-62% - це безповоротні втрати. Фактично зараз набір контрактників на війну заледве покриває поточні втрати противника.

Дрони і "зона смерті"

Друга ключова зміна останніх місяців - українські військові відчутно наростили використання дронів.

З одного боку, це дозволило загальновійськовим підрозділам успішніше відбивати російські штурми на лінії зіткнення: безпілотники "чергують" у небі, виявляють переміщення противника та завдають ударів ще на підходах до українських позицій.

З іншого боку, масове застосування БПЛА з обох сторін фактично розширило "зону смерті" - смугу, яка активно прострілюється.

Через постійну загрозу ударів російське командування було змушене відсунути значну частину логістики, особового складу та окремих елементів управління на 20-40 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Приблизно чотири місяці тому Україна почала системно працювати по цій зоні з російського боку - оперативній глибині, яка проходить між безпосередньою лінією фронту та стратегічним тилом противника.

Українські middle-strike дрони почали вражати все більше логістичних маршрутів ворога, його командних пунктів, аеродромів, складів з паливом та боєприпасами, місць зосередження особового складу, операторів БПЛА та техніки.

Сили оборони від початку цього року почали масово запускати більш просунуті засоби - БПЛА Hornet американської компанії колишнього CEO Google, а також їхні українські та німецькі аналоги.

Ще рік тому подібні дрони берегли для ударів по великих і дорогих цілях противника. Тепер їх настільки багато, що під удар потрапляють навіть окремі військові вантажівки, паливозаправники та машини забезпечення.

Сотні ударів українськими дронами почали фіксувати і в районі Горлівки, і вздовж дороги Донецьк - Маріуполь - Крим (Н-20 та М-14) - сухопутного коридору до окупованого півострова.

Що далі

Поки українські удари по середньому тилу не призвели до перелому на фронті, однак російській армії стає складніше накопичувати особовий склад для великих операцій та забезпечувати безперервну логістику.

Якщо Сили оборони збережуть цю тенденцію і здобудуть перевагу в небі поблизу лінії зіткнення - це може підштовхнути росіян переглянути свої амбіції і плани на фронті.

Однак і ворог не стоїть на місці та прагне впровадити схожі технологічні рішення.