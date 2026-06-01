Травень "порушив" норму: які рекорди зафіксували в Києві і коли було найспекотніше

Травень 2026 року в Києві виявився теплішим, ніж зазвичай. Він не лише приніс чимало синоптичних сюрпризів, але й оновив деякі історичні максимуми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) імені Бориса Срезневського у Facebook.
Згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря у травні 2026 року склала 16,3°С.
"Що вище кліматичної норми на 0,5°С", - констатували спеціалісти ЦГО.
Найхолоднішим днем у Києві впродовж минулого місяця стало 1 травня.
Тоді мінімальна температура - під ранок - знизилась до 4,2°С.
А ось найтеплішим днем назвали 6 травня.
Тоді максимальна температура повітря підвищилась до 29,9°С (встановивши таким чином температурний рекорд).
Експерти повідомили, що впродовж останнього місяця весни у столиці було зафіксовано три температурних рекорди:
максимальна температура повітря 6 травня після полудня досягла 29,9°С (що на 0,2°С вище ніж у 1954 році для цієї дати);
мінімальна температура повітря 7 травня не опустилась нижче 17,5°С (що на 1,0°С перевищило попередній рекорд 1968 року для цієї дати);
середньодобова температура повітря 7 травня виявилась найвищою за час проведення спостережень і склала 22,7°С (що перевищило попередній рекордний показник 1907 року на 0,9°С, а кліматичну норму - на 8,7°С), що відповідає погоді кінця липня.
За інформацією ЦГО, впродовж травня 2026 року опадів на проспекті Науки випало 56 мм.
Уточнюється, що це становить 86% місячної норми.
У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського поділились також підсумками травня 2026 року щодо рівнів і температури води у річці Дніпро (йдеться про Канівське водосховище):
