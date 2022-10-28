Трата часу: в ООН різко відреагували на заяви Росії щодо "біологічної зброї" України

В ООН заявили про відсутність доказів щодо наявності біологічної зброї в України попри звинувачення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

За словами верховного представника ООН Ізуми Накаміцу, організація не бачила жодних доказів наявності біологічної зброї в Україні, про яку Росії регулярно стверджувала у березні та травні.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ініційований Росією брифінг Ради безпеки ООН був "колосальною витратою часу", який Кремль використовував для поширення дезінформації.

"Не має значення, скільки зустрічей Росія намагається скликати з цього приводу. І неважливо, як сильно вона розкручує свою пропагандистську машину. Ми не повинні відволікати ресурси ООН на безпідставне розслідування. І ми не повинні дозволяти тактиці Росії відволікати", - заявила посол.