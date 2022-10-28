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Трата часу: в ООН різко відреагували на заяви Росії щодо "біологічної зброї" України

Фото: в ООН різко відреагували на заяви Росії щодо "біологічної зброї" України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В ООН заявили про відсутність доказів щодо наявності біологічної зброї в України попри звинувачення Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООН.

За словами верховного представника ООН Ізуми Накаміцу, організація не бачила жодних доказів наявності біологічної зброї в Україні, про яку Росії регулярно стверджувала у березні та травні.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що ініційований Росією брифінг Ради безпеки ООН був "колосальною витратою часу", який Кремль використовував для поширення дезінформації.

"Не має значення, скільки зустрічей Росія намагається скликати з цього приводу. І неважливо, як сильно вона розкручує свою пропагандистську машину. Ми не повинні відволікати ресурси ООН на безпідставне розслідування. І ми не повинні дозволяти тактиці Росії відволікати", - заявила посол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з 23 жовтня Росія розпочала свої вкидання щодо "брудної бомби". Тоді ж міністр оборони Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини та почав скиглити про те, що Україна нібито збирається використовувати цю зброю.

Зрештою, як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україні вдалося "на зльоті" зірвати спецоперацію РФ із вкиданням щодо розробки "бомби" українськими військовими, оскільки інші країни не вірять заявам Кремля.

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