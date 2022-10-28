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Трата времени: в ООН отреагировали на заявления России касаемо "биологического оружия" Украины

Фото: в ООН отреагировали на заявления России касаемо "биологического оружия" Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ООН заявили об отсутствии доказательств о наличии биологического оружия у Украины, несмотря на обвинения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По словам верховного представителя ООН Изумы Накамицу, организация не видела никаких доказательств наличия биологического оружия в Украине, о котором Россия регулярно утверждала в марте и мае.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что инициированный Россией брифинг Совбеза ООН был "колоссальной тратой времени", которое Кремль использовал для распространения дезинформации.

"Неважно, сколько встреч Россия пытается созвать по этому поводу. И неважно, как сильно она раскручивает свою пропагандистскую машину. Мы не должны отвлекать ресурсы ООН на безосновательное расследование. И мы не должны позволять тактике России отвлекать", - заявила посол.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с 23 октября Россия начала свои вбросы касаемо "грязной бомбы". Тогда же министр обороны Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и начал скулить о том, что Украина якобы собирается использовать это оружие.

В конце концов, как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украине удалось"на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом касаемо разработки "бомбы", поскольку другие страны не верят заявлениям Кремля.

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