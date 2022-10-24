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"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба про роботу з вкидом про "брудну бомбу"

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Київ, Понеділок 24 жовтня 2022 22:55
"Зірвали операцію на зльоті": Кулеба про роботу з вкидом про "брудну бомбу" Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Україні вдалося зірвати спецоперацію РФ з вкидом про розробку "брудної бомби" українськими військовими. Інші країни не вірять в ці заяви Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

Глава МЗС розказав, що тільки но ця дезінформація від Росії була запущена, і він, і президент України Володимир Зеленський почали активно працювати на дипломатичному фронті, спілкуючись з представниками інших країн.

"Ми координували кроки і дії для того, щоб досягнути двох результатів: по-перше, не допустити поширення цієї брехні по світові; по-друге, запобігти використанню Росією цієї дезінформації для того, щоб використати якусь "брудну бомбу" проти України і звинуватити нас. Остання телефонна розмова, яку я вчора мав, була з французькою колегою, і вона продовжилася зранку... Ми командно, вся дипломатична команда, зірвали цю російську спецоперацію, можна сказати, на зльоті", - заявив Кулеба.

Зазначимо, що раніше провів переговори з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Вони обговорили нові неправдиві звинувачення України з боку росіян.

Також РБК-Україна повідомляли про те, що заявами про “брудну бомбу” міністр оборони РФ Сергій Шойгу хотів сповільнити або зупинити західну військову допомогу Україні.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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