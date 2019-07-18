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На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли четверо людей

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 11:29
На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли четверо людей
Фото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

В результате ДТП на трассе Одесса-Рени погиб ребенок

В четверг, 18 июля, на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик, в результате чего погибли четверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одесской области.

По данным полиции, столкнулись грузовик МАН и автомобиль Volkswagen. Это произошло на трассе Одесса-Рени, недалеко от села Удобное (Одесская область). Среди погибших есть ребенок. Причины ДТП устанавливаются.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Устанавливаются полные обстоятельства трагедии и личности погибших. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли четверо людейФото: место ДТП (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей. В ГСЧС сообщали, что столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 детей.

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