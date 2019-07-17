ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей

Новости » Происшествия    17.07.2019 - 10:56
В Николаевской области в ДТП с автобусом погибли двое детей
Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

Столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ

На трассе Благовещенское-Николаев столкнулись автомобиль и автобус, в результате чего погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, авария произошла сегодня ночью вблизи села Лукашовка Первомайского района. В ГСЧС сообщают, что столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ. Водитель автомобиля погиб на месте. Двое детей и женщина были госпитализированы. Однако, вскоре дети умерли в больнице.

"Мать 1983 г.н. в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 июля под Киевом, возле села Гуровщина, столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли трое людей и 20 человек пострадали.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что 14 июля вблизи Николаева автомобиль въехал в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате чего пострадало 6 детей.

Ранее сообщалось, что в Полтавском районе в результате столкновение двух автомобилей погиб человек. Кроме того, еще четверо человек пострадали.

В Николаевской области застрелился кандидат в нардепы В Запорожской области грузовик въехал в автомобиль, есть погибший
Новости Украины ДТПпреступленияавтобус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь