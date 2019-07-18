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На трасі Одеса-Рені в ДТП загинули четверо людей

Новини » Надзвичайні події    18.07.2019 - 11:29
На трасі Одеса-Рені в ДТП загинули четверо людей
Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

В результаті ДТП на трасі Одеса-Рені загинула дитина

У четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

За даними поліції, зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen.  Це сталось на трасі Одеса-Рені, неподалік від села Удобне (Одеська область). Серед загиблих є дитина. Причини ДТП встановлюються.

"На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються повні обставини трагедії та особи загиблих. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

На трасі Одеса-Рені в ДТП загинули четверо людейФото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Миколаївській області у ДТП з автобусом загинули двоє дітей.  У ДСНС повідомляли, що зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo та пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей та жінка були госпіталізовані. Однак, невдовзі діти померли у лікарні. 

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.

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