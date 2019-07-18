На трасі Одеса-Рені в ДТП загинули четверо людей

Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

В результаті ДТП на трасі Одеса-Рені загинула дитина

У четвер, 18 липня, на трасі Одеса-Рені зіткнулись автомобіль та вантажівка, в результаті чого загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

За даними поліції, зіткнулись вантажівка МАН та автомобіль Volkswagen. Це сталось на трасі Одеса-Рені, неподалік від села Удобне (Одеська область). Серед загиблих є дитина. Причини ДТП встановлюються.

"На місці події працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються повні обставини трагедії та особи загиблих. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце ДТП (od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Миколаївській області у ДТП з автобусом загинули двоє дітей. У ДСНС повідомляли, що зіткнулись автомобіль Citroen Berlingo та пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей та жінка були госпіталізовані. Однак, невдовзі діти померли у лікарні.

Крім цього, РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждало 6 дітей.