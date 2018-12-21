На трассе Киев-Одесса утром произошло уже 5 ДТП, есть пострадавшие

Фото: ДТП на трассе Киев-Одесса (facebook.com/gunp.odessa)

В результате аварий пострадали 4 человека

В Одесской области сегодня утром, 21 декабря, на участке трассы Киев-Одесса протяженностью примерно 20 км произошло уже пять аварий, в результате которых пострадали четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение облуправления полиции в Facebook.

"По уточненным данным, на отрезке дороги Киев-Одесса протяженностью примерно 20 км произошло пять дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Так, на трассе Киев-Одесса сегодня грузовик столкнулся с легковым автомобилем "Таврия", в результате чего пострадали три человека. Кроме того, на незначительном расстоянии от места этой аварии перевернулся рейсовый автобус, пострадала одна из пассажирок. Также, на этом же участке, повредив отбойник, съехал на обочину грузовой автомобиль, никто не пострадал.

"Чуть дальше столкнулись и съехали на обочину еще два грузовика. Пострадавших нет. А на расстоянии примерно 20 км от места последней аварии столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и грузовой Mercedes Sprinter. В результате столкновения никто не пострадал", - сообщают в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Одесса столкнулись грузовик и легковой автомобиль, пытаясь избежать аварии, в кювет съехал пассажирский автобус Одесса-Киев.

Кроме того, сообщалось, что под Киевом сегодня утром перевернулся маршрутный автобус с пассажирами, в результате ДТП пострадали восемь человек.