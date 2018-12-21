На трасі Київ-Одеса вранці сталося вже 5 ДТП, є постраждалі

Фото: ДТП на трасі Київ-Одеса (facebook.com/gunp.odessa)

Внаслідок аварій постраждали 4 особи

В Одеській області сьогодні вранці, 21 грудня, на ділянці траси Київ-Одеса протяжністю приблизно 20 км сталося вже п'ять аварій, внаслідок яких постраждали четверо осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення облуправління поліції у Facebook.

"За уточненими даними, на відрізку дороги Київ-Одеса протяжністю приблизно 20 км сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод", - йдеться у повідомленні.

Так, на трасі Київ-Одеса сьогодні вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем "Таврія", внаслідок чого постраждали три особи. Крім того, на незначній відстані від місця цієї аварії перекинувся рейсовий автобус, постраждала одна з пасажирок. Також, на цій же ділянці, пошкодивши відбійник, з’їхав на обочину вантажний автомобіль, ніхто не постраждав.

"Трохи далі зіткнулися та з’їхали на обочину ще дві вантажівки. Постраждалих немає. А на відстані приблизно 20 км від місця останньої аварії зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажний Mercedes Sprinter. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав пасажирський автобус Одеса-Київ.

Крім того, повідомлялося, що під Києвом сьогодні вранці перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті ДТП постраждали вісім людей.