ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

На трасі Київ-Одеса вранці сталося вже 5 ДТП, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 11:54
На трасі Київ-Одеса вранці сталося вже 5 ДТП, є постраждалі
Фото: ДТП на трасі Київ-Одеса (facebook.com/gunp.odessa)

Внаслідок аварій постраждали 4 особи

В Одеській області сьогодні вранці, 21 грудня, на ділянці траси Київ-Одеса протяжністю приблизно 20 км сталося вже п'ять аварій, внаслідок яких постраждали четверо осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення облуправління поліції у Facebook.

"За уточненими даними, на відрізку дороги Київ-Одеса протяжністю приблизно 20 км сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод", - йдеться у повідомленні.

Так, на трасі Київ-Одеса сьогодні вантажівка зіштовхнулася з легковим автомобілем "Таврія", внаслідок чого постраждали три особи. Крім того, на незначній відстані від місця цієї аварії перекинувся рейсовий автобус, постраждала одна з пасажирок. Також, на цій же ділянці, пошкодивши відбійник, з’їхав на обочину вантажний автомобіль, ніхто не постраждав.

"Трохи далі зіткнулися та з’їхали на обочину ще дві вантажівки. Постраждалих немає. А на відстані приблизно 20 км від місця останньої аварії зіткнулися легковий автомобіль Mitsubishi та вантажний Mercedes Sprinter. Внаслідок зіткнення ніхто не постраждав", - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на автодорозі Київ-Одеса зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, намагаючись уникнути аварії, в кювет з'їхав пасажирський автобус Одеса-Київ.

Крім того, повідомлялося, що під Києвом сьогодні вранці перекинувся маршрутний автобус з пасажирами, в результаті ДТП постраждали вісім людей. 

Під Києвом перекинулася маршрутка Внаслідок наїзду автомобіля на зупинку в Реклінгхаузені загинула людина
Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся