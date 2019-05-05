На трассе Киев-Одесса столкнулись автомобили, есть жертвы

Фото: ДТП на трассе Киев - Одесса (od.npu.gov.ua)

В результате аварии погибло 3 человека

Вблизи села Троицкое Беляевского района Одесской области на автодороге Киев-Одесса произошла авария автомобилей BMW и Volkswagen, которая привела к гибели 3 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Сообщается, что по предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen, который выезжал с местного рынка, не уступил дорогу водителю автомобиля BMW, который двигался по трассе в сторону Одессы.

"В результате аварии погибли водитель и один из пассажиров "Фольксвагена", а также местная женщина, которая стояла на обочине дороги возле рынка, где произошло ДТП", - рассказали в Нацполиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства дтп.

Фото: ДТП на трассе Киев - Одесса (od.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Винницкой обл. столкнулись легковые автомобили, есть погибшие. В результате инцидента погибли двое пассажиров Mazda и двое пассажиров автомобиля Fiat Doblо, оба водителя получили ранения и в тяжелом состоянии были госпитализированы.