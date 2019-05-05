В Винницкой обл. столкнулись легковые автомобили, есть погибшие

Фото: на месте ДТП в Винницкой области vn.npu.gov.ua/)

В результате ДТП погибли 4 человека

В Винницкой области на автодороге Житомир-Могилев-Подольский произошло столкновение двух легковых автомобиля, в результате чего погибли 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло 5 мая около 05:00. Автомобиль Mazda, двигаясь в сторону Винницы, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblo.

Отмечается, что в результате инцидента погибли двое пассажиров Mazda и двое пассажиров автомобиля Fiat Doblo. Оба водителя получили ранения и в тяжелом состоянии были госпитализированы.

Сейчас все обстоятельства и причины ДТП расследуются. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает заключение до 10 лет.

сбил двух пешеходов, в результате чего один из них погиб. Курсант не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль, после чего его машину отбросило на встречную полосу, на которой находились пешеходы. Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области курсант университета внутренних дел на автомобили, в результате чего один из них погиб. Курсант не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль, после чего его машину отбросило на встречную полосу, на которой находились пешеходы.

Ранее, в Краматорске Донецкой области автомобиль с военными протаранил маршрутку, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Также сообщалось о двух пострадавших в этой аварии.