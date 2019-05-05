На трасі Київ-Одеса зіткнулись автомобілі, є жертви

Фото: ДТП на трасі Київ - Одеса (od.npu.gov.ua)

В результаті аварії загинуло 3 людини

Поблизу села Троїцьке Біляївського району Одеської області на автошляху Київ-Одеса трапилась аварія автомобілей BMW та Volkswagen, що привела до загибелі 3 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що за попередніми даними водій автомобіля Volkswagen, який виїжджав з місцевого ринку, не поступився дорогою водію автомобіля BMW, який рухався по трасі у бік Одеси.

"У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів "Фольксвагена", а також місцева жінка, яка стояла обабіч дороги біля ринку, де сталася ДТП", - розповіли в Нацполіції.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює усі обставини автопригоди.

Фото: ДТП на трасі Київ - Одеса (od.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Вінницькій обл. зіткнулися легкові автомобілі, є загиблі. В результаті інциденту загинули двоє пасажирів Mazda та двоє пасажирів автомобіля Fiat Doblо, обидва водії отримали поранення та у важкому стані були госпіталізовані.