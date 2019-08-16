Фото: ликвидация аварии с бензовозом (kv.dsns.gov.ua)

Из-за аварии топливо разлилось на дорогу

На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз, из-за чего на трассу пролилось топливо и образовалась большая пробка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария с грузовиком "МАН" произошла вечером 15 августа в районе села Снижки Ставищенского района. На месте инцидента спасатели обнаружили, что из бензовоза вытекает топливо.

"На место происшествия выехали оперативники 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Прибывшие спасатели увидели, что в результате опрокидывания бензовоза, случилась разгерметизация автоцистерны, и из нее вытекает топливо", - говорится в сообщении.

Фото: ликвидация аварии (kv.dsns.gov.ua)

Также сообщается, что специалисты ГСЧС перекачали топливо из поврежденной цистерны.

Напомним, 15 августа в Киеве, возле станции метро "Лесная", на ходу загорелась маршрутка. Позже стало известно, что в нее бросили коктейль Молотова.

Добавим, 11 августа под Киевом в ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали.



