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На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 11:00
На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз
Фото: ликвидация аварии с бензовозом (kv.dsns.gov.ua)

Из-за аварии топливо разлилось на дорогу

На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз, из-за чего на трассу пролилось топливо и образовалась большая пробка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария с грузовиком "МАН" произошла вечером 15 августа в районе села Снижки Ставищенского района. На месте инцидента спасатели обнаружили, что из бензовоза вытекает топливо.

"На место происшествия выехали оперативники 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Прибывшие спасатели увидели, что в результате опрокидывания бензовоза, случилась разгерметизация автоцистерны, и из нее вытекает топливо", - говорится в сообщении.

На трассе Киев-Одесса перевернулся бензовоз

Фото: ликвидация аварии (kv.dsns.gov.ua)

Также сообщается, что специалисты ГСЧС перекачали топливо из поврежденной цистерны.

Напомним, 15 августа в Киеве, возле станции метро "Лесная", на ходу загорелась маршрутка. Позже стало известно, что в нее бросили коктейль Молотова.

Добавим, 11 августа под Киевом в ДТП погибли два человека, еще 13 пострадали.

В Киеве из-за ДТП перевернулась патрульная машина, есть пострадавшие Под Киевом перекроют трассу на Одессу
Новости Украины ДТПОдессабензовоз
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