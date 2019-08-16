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На трасі Київ-Одеса перекинувся бензовоз

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 11:00
На трасі Київ-Одеса перекинувся бензовоз
Фото: ліквідація аварії з бензовозом (kv.dsns.gov.ua)

Через аварію пальне розлилося на дорогу

На трасі Київ-Одеса перекинувся бензовоз, через що на трасу пролилося паливо і утворилися затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що аварія з вантажівкою "МАН" сталася увечері 15 серпня в районі села Сніжки Ставищенського району. На місці інциденту рятувальники виявили, що з бензовозу витікає паливо.

"На місце події виїхали оперативники 8-ї Державної пожарноспасательной частини смт Ставище. Прибулі рятувальники побачили, що в результаті перекидання бензовозу, сталася розгерметизація автоцистерни, і з неї витікає паливо", - йдеться в повідомленні.

На трасі Київ-Одеса перекинувся бензовоз

Фото: ліквідація аварії (kv.dsns.gov.ua)

Також повідомляється, що фахівці ДСНС перекачали паливо з пошкодженої цистерни.

Нагадаємо, 15 серпня у Києві, біля станції метро "Лісова", на ходу загорілася маршрутка. Пізніше стало відомо, що у неї кинули коктейль Молотова.

Додамо, 11 серпня під Києвом у ДТП загинули дві людини, ще 13 постраждали.

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