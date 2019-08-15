В маршрутку на Лесной бросили коктейль Молотова

Фото: в Киеве сгорела маршрутка (facebook.com)

Полиция разыскивает лиц, причастных к поджогу

Возгорание маршрутки в Киеве возле станции метро "Лесная" произошло из-за коктейля Молотова, который бросили в транспортное средство. Об этом сообщает столичное управление Национальной полиции.

В частности, правоохранители выяснили, что после выхода всех пассажиров на конечной остановке маршрутного такси водитель услышал хлопок. Вскоре он увидел, как загорелся автобус.

Фото: в маршрутку в Киеве бросили коктейль Молотова

"По предварительной версии спасателей, которые ликвидировали пожар, причиной стало занесение постороннего источника зажигания. С места происшествия полицейские изъяли бутылку и другие остатки для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

Сейчас Следственный отдел Деснянского управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и разыскивают причастных к правонарушению лиц. В результате происшествия никто не пострадал", - указано в сообщении.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Лесная" на ходу загорелась маршрутка, в результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле на улице Куриловской в Харькове на ходу загорелся пассажирский автобус "Богдан". Из-за пожара автобус выгорел дотла. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Добавим также, в начале июля в Киеве загорелась маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел 9 июля возле станции метро "Лесная" на Броварском проспекте. Видео объятого дымом автобуса сняли люди из проезжавшего мимо транспорт. Обошлось без жертв и пострадавших.