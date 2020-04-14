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На трассе Киев-Одесса грузовик сбил человека насмерть

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 15:46
На трассе Киев-Одесса грузовик сбил человека насмерть
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель вантажівкине не заметил мужчину, когда тот шел ему навстречу

Сегодня, 14 апреля, на трассе Киев-Одесса водитель грузовика совершил наезд на пешехода, в результате чего тот погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Как сообщается, 30-летний водитель грузовика Volvo, который направлялся в Одессу, не заметил мужчину, когда тот шел ему навстречу прямо по проезжей части дороги.

Правоохранителями открыто производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того они устанавливают личность погибшего мужчины.

Напомним, в Днепре вчера вечером в результате дорожньо-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, погибли двое людей.

Также в Киеве произошло столкновение полицейского авто с пешеходом, в результате которого погиб человек. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

РБК-Украина ранее сообщало, что в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.

В Одесской области мужчина избил полицейского за замечание из-за отсутствия маски В Днепре произошло тройное ДТП, погибли два человека
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