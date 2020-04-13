В Днепре произошло тройное ДТП, погибли два человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель автомобиля Mercedes Benz находился в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре вчера вечером в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, на ул. Набережная Победы водитель автомобиля Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения въехал в автомобиль Daewoo Nexia, который стоял на красном сигнале светофора. В результате столкновения автомобиль Daewoo по инерции столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него. От полученных травм водитель Daewo и его пассажирка погибли.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Водителя задержали.

Напомним, в Киеве вчера вечером произошло столкновение полицейского авто с пешеходом, в результате которого человек погиб. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

РБК-Украина ранее сообщало, В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.