ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре произошло тройное ДТП, погибли два человека

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 11:37
В Днепре произошло тройное ДТП, погибли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель автомобиля Mercedes Benz находился в состоянии алкогольного опьянения

В Днепре вчера вечером в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, на ул. Набережная Победы водитель автомобиля Mercedes Benz в состоянии алкогольного опьянения въехал в автомобиль Daewoo Nexia, который стоял на красном сигнале светофора. В результате столкновения автомобиль Daewoo по инерции столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него. От полученных травм водитель Daewo и его пассажирка погибли.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Водителя задержали.

Напомним, в Киеве вчера вечером произошло столкновение полицейского авто с пешеходом, в результате которого человек погиб. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

РБК-Украина ранее сообщало, В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы.

В Киеве полицейский автомобиль сбил насмерть человека В Днепре зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом
Новости Украины ФК ДнепрДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь