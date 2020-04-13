В Киеве полицейский автомобиль сбил насмерть человека

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте

В Киеве вчера вечером произошло столкновение полицейского авто с пешеходом, в результате которого человек погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, на Харьковском шоссе водитель служебного автомобиля Skoda Octavia двигался в направлении улицы Фанерной, когда в то же время пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. После совершенного наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался по дороге в больницу.

Сейчас все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают следователи Государственного бюро расследований.

Напомним, в субботу, 11 апреля, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп погиб житель Закарпатья, который известен как контрабандист по прозвищу "Доки". В результате ДТП от полученных травм он погиб на месте аварии.

Также в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.