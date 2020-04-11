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В Харькове произошло ДТП с участием "скорой помощи", есть погибшие

Новости » Происшествия     11.04.2020 - 08:14
В Харькове произошло ДТП с участием "скорой помощи", есть погибшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии погибли три человека, еще четырех госпитализировали

В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля "скорой помощи", в результате чего три человека погибли и еще четверо были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла 10 апреля около 22:00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги в Харькове.

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens»под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля "Daewoo Sens", а также 55-летний водитель "скорой" погибли на месте происшествия.

Кроме того, 33-летний пациент, два санитара 48 и 38 лет, а также 40-летний фельдшер, которые находились в авто скорой помощи, с различными травмами были госпитализированы.

"Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Осмотр места ДТП продолжается. Все обстоятельства аварии устанавливаются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии, в результате ДТП, пострадали 9 украинцев. Автобус двигался в направлении Украины.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области в ДТП погибли двое полицейских. Обоим правоохранителям было по девятнадцать лет.

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