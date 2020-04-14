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На трасі Київ-Одеса вантажівка збила людину насмерть

Новини » Надзвичайні події     14.04.2020 - 15:46
На трасі Київ-Одеса вантажівка збила людину насмерть
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водій вантажівкине не помітив чоловіка, коли той йшов йому назустріч

Сьогодні, 14 квітня, на трасі Київ-Одеса водій вантажівки скоїв наїзд на пішохода, у результаті чого той загинув. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Як повідомляється, 30-річний водій вантажівки Volvo, який прямував до Одеси, не помітив чоловіка, коли той йшов йому назустріч прямо по проїжджій частині дороги.

Правоохоронцями відкрите провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Крім того вони встановлюють особу загиблого чоловіка.

Нагадаємо, у Дніпрі вчора ввечері у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі трьох автівок, загинуло двоє людей.

Також у Києві сталося зіткнення поліцейського авто з пішоходом, у результаті якого людина загинула. Пішохід перебігав дорогу у недозволеному місці.

РБК-Україна раніше повідомляло, що у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобіля "швидкої допомоги", в результаті чого три людини загинули і ще четверо були госпіталізовані.

В Одеській області чоловік побив поліцейського за зауваження через відсутність маски У Дніпрі сталось потрійне ДТП, загинули дві людини
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