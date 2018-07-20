На трассе Киев-Одесса из-за ДТП частично ограничили движение

На трассе Киев-Одесса в районе места, где произошло ДТП введено ограничение движения

На трассе Киев-Одесса из-за дорожно-транспортного происшествия вблизи Кривого Озера (Николаевская область) частично ограничили движение. Об этом говорится в сообщении службы автомобильных дорог в Одесской области в Facebook.

Так, на трассе Киев-Одесса в районе места, где произошло ДТП введено ограничение движения.

"Внимание! Временное ограничение движения на а/д М-05 Киев-Одесса, км 289+500, левая полоса. В связи с ДТП на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 289+500 движение транспорта будет осуществляться по правой полосе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ДТП на трассе Киев-Одесса произошло сегодня утром вблизи Кривого Озера (Николаевская область). В результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как позже установили правоохранители, все жертвы аварии - белорусы.