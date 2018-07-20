Все жертвы ДТП на трассе Одесса-Киев являются гражданами Беларуси

Полиция открыла "горячую линию" для родственников пострадавших в ДТП на трассе Одесса-Киев

Все жертвы дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло сегодня на трассе Одесса-Киев вблизи Кривого Озера являются гражданами Беларуси. Об этом говорится в сообщении облуправления полиции.

Как сообщается, в настоящее время следователи установили личности граждан, которые погибли и получили травмы в ДТП на трассе Киев-Одесса.

"Все они являются гражданами республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что облуправление полиции организовало "горячую линию" для родственников жертв аварии. Звонить можно по номеру: +38(0512)-53-11-13.

Также отмечается, что о происшествии проинформировано Министерство иностранных дел Украины.

Кроме того, по данным TUT.BY, представитель "Гомельоблпассажиртранс" Илья Авдеенко сообщил, что перевозку пассажиров по маршруту Одесса-Гомель осуществлял перевозчик-"нерегулярщик", который не обращался за разрешением на осуществление регулярных перевозок по международным маршрутам.

Также по данным издания, за рулем микроавтобуса был владелец компании-перевозчика, он погиб.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня утром на трассе Киев-Одесса рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, погибли пять человек, еще 12 человек пострадали.