На трасі Київ-Одеса через ДТП частково обмежили рух

На трасі Київ-Одеса в районі місця, де сталося ДТП введено обмеження руху

На трасі Київ-Одеса через дорожньо-транспортну пригоду поблизу Кривого Озера (Миколаївська область) частково обмежили рух. Про це йдеться у повідомленні служби автомобільних доріг в Одеській області у Facebook.

Так, на трасі Київ-Одеса в районі місця, де сталося ДТП введено обмеження руху.

"Увага! Тимчасове обмеження руху на а/д М-05 Київ-Одеса, км 289+500, ліва смуга. У зв'язку з ДТП на автомобільній дорозі М-05 Київ-Одеса, км 289+500 рух транспорту буде здійснюватись по правій смузі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДТП на трасі Київ-Одеса сталася сьогодні вранці поблизу Кривого Озера (Миколаївська область). Внаслідок аварії загинули 5 осіб, ще 12 постраждали. Як пізніше встановили правоохоронці, всі жертви аварії - білоруси.