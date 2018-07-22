На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры

Новости Происшествия 22.07.2018 - 14:52
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль Ford на скорости влетел в припаркованную фуру

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford и фуры DAF. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Как сообщается, в результате столкновения погибли двое человек, в том числе, и несовершеннолетний ребенок.

"На 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford на высокой скорости "влетел" в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры
На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры
На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры
 

Фото: место происшествия 

Напомним, 20 июля на трассе Киев-Чоп возле села Глубочица - пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. В результате аварии 10 человек погибли, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

20 июля полиция задержала владельца маршрутки, попавшей в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области.

21 июля прокуратура Житомирской области в сообщила о подозрении владельцу автобуса.

 

 

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Теги:  ДТП,  Киев,  трасса,  Харьков,  дети  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС