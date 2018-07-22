На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и фуры

Автомобиль Ford на скорости влетел в припаркованную фуру

На трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford и фуры DAF. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Как сообщается, в результате столкновения погибли двое человек, в том числе, и несовершеннолетний ребенок.

"На 74 км трассы, в сторону Харькова, водитель автомобиля Ford на высокой скорости "влетел" в припаркованную фуру DAF. Два пассажира легкового авто погибли на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают скорая помощь и патрульная полиция.

Фото: место происшествия

Напомним, 20 июля на трассе Киев-Чоп возле села Глубочица - пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. В результате аварии 10 человек погибли, еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

20 июля полиция задержала владельца маршрутки, попавшей в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области.

21 июля прокуратура Житомирской области в сообщила о подозрении владельцу автобуса.