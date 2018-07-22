Владельцу маршрутки, спровоцировавшей ДТП в Житомирской области, объявили о подозрении

Владелец автобуса не обеспечил его техническое состояние и выпустил на маршрут усталого водителя

Прокуратура Житомирской области в субботу, 21 июля, сообщила о подозрении владельцу автобуса, водитель которого вызвал 20 июля дорожно-транспортное происшествие, что привело к гибели 10 человек на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"По согласованию с прокуратурой Житомирской области владельцу автобуса, водитель которого спровоцировал столкновение, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 287 УК (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации)", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенщины, который в нарушение правил дорожного движения, не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов по безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации и допустил к управлению водителя, который находился в состоянии усталости.

Напомним, 20 июля полиция задержала владельца маршрутки, попавшей в смертельное дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области.