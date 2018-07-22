На трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки

Автомобіль Ford на швидкості влетів у припарковану фуру

На трасі Київ-Харків сталося смертельне ДТП за участю автомобіля Ford і фури DAF. Про це повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, в результаті зіткнення загинули двоє людей, в тому числі, і неповнолітня дитина.

"На 74 км траси в бік Харкова, водій автомобіля Ford на високій швидкості "влетів" у припарковану фуру DAF. Два пасажири легкового авто загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що на місці працюють швидка допомога і патрульна поліція.

Фото: місце пригоди

Нагадаємо, 20 липня на трасі Київ-Чоп біля села Глибочиця - пасажирський автобус зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. В результаті аварії загинуло 10 осіб, ще 10 отримали травми різного ступеня тяжкості.

20 липня поліція затримала власника маршрутки, що потрапила в смертельну дорожньо-транспортну пригоду в Житомирській області.

21 липня прокуратура Житомирської області повідомила про підозру власнику автобуса.