Полиция задержала владельца маршрутки, попавшей в ДТП в Житомирской области

Установлен ряд нарушений требований по техническому состоянию маршрутки

Полиция задержала владельца маршрутки, попавшей в смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в Житомирской области 20 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облуправления полиции.

Так, вчера в Житомирской области столкнулись грузовик и маршрутка, в результате аварии погибли 10 человек, еще 9 получили травмы.

Правоохранители изъяли с места происшествия оба авто, их направили на экспертизу. Сейчас установлен ряд нарушений требований относительно технического состояния маршрутки, на данный момент задержан владельца транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области.

Сообщается, что по факту ДТП в Житомирской области полиция возбудили два уголовных дела по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) и ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически тнесправних транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ДТП в Житомирской области погибли трое иностранцев.