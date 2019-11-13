На трассе Киев-Чоп произошло ДТП, есть жертва

В Сколевском районе Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Toyota, 48-летняя жительница Закарпатья, сбила пешехода, 49-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание заключение на срок от 3 до 5 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, ранее во Львовской области пьяный полицейский устроил ДТП. Он превысил скорость и наехал на бетонное ограждение на обочине дороги. В результате удара автомобиль перевернулся, а пассажир, который сидел возле подозреваемого, от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Ранее РБК-Украина писало, что возле Кропивницкого сотрудник Национальной полиции в Кировоградской области наехал на пешехода, мужчина от полученных травм скончался.